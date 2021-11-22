В Свердловской области за минувшие выходные в ДТП погибли пять человек

Водителям необходимо двигаться со скоростью, соответствующей дорожным и метеорологическим условиям, при этом не допускать резких манёвров, соблюдать дистанцию и боковые интервалы до других машин. Фото: Александр Исаков.

В Свердловской области неправильные действия водителей в период снегопадов, спровоцировали всплеск ДТП. За выходные произошли 33 аварии, в которых погибли пять человек, ещё 49 получили травмы.

Кроме этого, зафиксировано около 200 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых механические повреждения получили автомобили. Причинами большего числа этих аварий стали несоответствие скорости дорожным условиям, необдуманные манёвры на заснеженных дорогах.

Как отметили в региональном УГИБДД ГУ МВД России, "именно в таких погодных условиях происходит не только масса мелких ДТП, в которых механические повреждения получают транспортные средства, но и серьёзные, в которых гибнут и получают травмы люди". Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения ПДД.

Добавим, последствия снегопада на дорогах Среднего Урала ликвидируют 354 снегоуборочных машин. Для борьбы с гололёдом использовано 187 тонн песка и 5,3 тыс. тонны пескосоляной смеси.

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