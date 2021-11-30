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Общество / Происшествия
30 ноября 2021, 17:53

14 человек погибли при крушении вертолёта в Азербайджане

Сегодня вертолёт Госпогранслужбы Азербайджана потерпел крушение. Авария произошла во время учений на авиаполигоне Гараэйбат на территории Хызинского района.

В результате происшествия погибли 14 человек, ещё двое ранены, сообщает ТАСС со ссылкой на слова замначальника Госпогранслужбы (ГПС) Ильхама Мехтиева. На месте аварии находится руководство ГПС и Генпрокуратуры. Ведётся совместное расследование.

Добавим, в начале ноября в Иркутской области потерпел крушение самолёт Ан-12. На борту находилось девять человек - граждане России, Белоруссии и Украины. Ещё раньше авиакатастрофа произошла в Татарстане.

Областная газета Свердловской области

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