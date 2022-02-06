В Екатеринбурге полицейские раскрыли хищение автомобиля на Уралмаше

Похищенный Mitsubishi полицейские изъяли и вернули законному владельцу. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Автомобиль Mitsubishi пропал из двора дома № 16 на улице Ильича в ночь на 8 января. Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемого в хищении.

Подозреваемой оказалась ранее несудимая 34-летняя местная жительница. Похищенный Mitsubishi полицейские изъяли и вернули законному владельцу. По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы. До решения суда она будет находиться под подпиской о невыезде. Других подробностей в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу не сообщили.

Полиция рекомендует автолюбителям устанавливать средства противоугонной защиты, по возможности не оставлять машины без присмотра, в том числе во дворах, не оставлять в них ключи, ценные вещи и документы. При покупке автомобиля стоит поменять все замки дверей, зажигания и противоугонное устройство. В случае же угона машины необходимо звонить в органы внутренних дел по телефону 02. Полицейские попросят назвать марку, модель, цвет, госномер и идентификационные номера узлов и агрегатов вашей машины.

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