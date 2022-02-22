В Свердловской области в результате несчастных случаев погиб 151 ребёнок

Чаще всего дети травмировались и погибали на пожарах и в ДТП. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области выросла детская смертность в результате несчастных случаев. По итогам 2021 года погиб 151 ребёнок — на 30 случаев больше, чем в 2020-м.

Такие данные на сегодняшней пресс-конференции озвучил уполномоченный по правам ребёнка в регионе Игорь Мороков. Он отметил, что основными причинами травмирования и гибели детей в минувшем году стали дорожно-транспортные происшествия и пожары (18 смертей, за 2020 год — 11).

При этом, по его словам, в 80 % случаев бытового и уличного травматизма виноваты родители. Если говорить об авариях, часто взрослые пренебрегают правилами дорожного движения, выезжают на встречку, неверно подбирают или вовсе отказываются от детских кресел. Страдают в итоге дети.

Игорь Мороков сообщил, что аппарат уполномоченного по правам ребёнка подготовил стандарт комплексной безопасности общеобразовательной и профессиональной организации, разработанный совместно с министерством образования и другими ведомствами. "Стандарт получит статус нормативно-правового документа, будет утверждён распоряжением губернатора Свердловской области и пойдёт в образовательные организации", — заверил он.

О проблемах на дорогах Среднего Урала также рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения свердловского УГИБДД капитан полиции Анна Хорькова.

"На территории Свердловской области складывается крайне неблагоприятная ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом", — заявила она, уточнив, что в 2021 году было зарегистрировано 347 аварий (рост по сравнению с 2020 годом — 10,9 %), в которых 369 детей получили различные травмы (+4,2 %). Ещё 23 ребёнка погибли (+283 %). Представитель ГИБДД отметила, что в этом году уже зарегистрировано 35 ДТП, в которых 46 детей получили травмы, трое погибли.

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