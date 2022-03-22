В Екатеринбурге в ДТП с автобусом и троллейбусом пострадали пассажиры

Водитель автобуса не рассчитал расстояние до впереди стоящего троллейбуса. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Накануне вечером автобус 38 маршрута въехал в стоящий на остановке троллейбус. Инцидент произошёл около дома № 43 по улице Щербакова.

По предварительным данным, водитель автобуса не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства. В результате аварии пострадали семь пассажиров автобуса: три женщины (1970, 1969 и 1960 годов рождения) и мужчина 1987 года рождения доставлены в ГКБ № 23. Женщина 1987 года рождения направлена в ГКБ № 36. Екатеринбурженка 1961 года рождения самостоятельно обратилась в травмпункт ГКБ № 20. Девушка 2006 года рождения попала в ДГКБ № 9, но после осмотра была отпущена домой.

Как объяснил водитель автобуса, подъезжая к остановке "Гончарная", он не рассчитал расстояние до впереди стоящего троллейбуса, применил торможение, но столкновения избежать не удалось. Сатрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Добавим, в понедельник на перекрёстке улиц Крауля — Мельникова произошло ДТП с участием машины скорой помощи. В результате аварии пострадали семь человек. С травмами различной степени тяжести их доставили в медучреждения.