Более 140 человек задействовано в тушении природных пожаров на Среднем Урале

Пожароопасный сезон на территории Свердловской области стартовал 15 апреля. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области, по данным на 25 апреля, действовало 12 лесных пожаров, из них 9 ликвидировано и 3 локализовано. Угрозы распространения огня на населённые пункты нет.

Возгорания зафиксированы на территории Артёмовского, Берёзовского, Гаринского, Горноуральского, Кушвинского, Полевского, Пышминского городских округов, Богдановича и Таборинского района. В тушении пожаров были задействованы более 140 человек и спецтехника (9 тракторов и 4 пожарных автомобиля).

Достаточно часто причиной лесных пожаров становится несоблюдение правил пожарной безопасности или переход огня в лес с расположенных рядом с ним территорий. О ЧП необходимо сообщать по номеру 8 800 100-94-00 или 112.

Напомним, что пожароопасный сезон на территории Свердловской области стартовал 15 апреля. А первые возгорания потушили спустя три дня.