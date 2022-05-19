Жителю Екатеринбурга грозит миллионный штраф за поджог дерева

Сообщать о лесных пожарах необходимо по телефонам 8 800 100-94-00 и 112. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге местный житель поджег березу в лесном массиве при подъезде к СНТ "Легенда". Установить злоумышленника удалось благодаря дачникам, проезжавшим мимо.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в ходе проверки надзорное ведомство направило в орган предварительного следствия (полицию) материалы для дачи уголовно-правовой оценки. В результате было возбуждено уголовное дело по факту поджога леса.

Санкция статьи предусматривает в качестве наказания штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период работы от 3 до 4 лет, либо лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Напомним, на территории Среднего Урала действует особый противопожарный режим. Любые действия с открытым огнем запрещены. Сообщать об очагах лесных пожаров необходимо по телефонам 8 800 100-94-00 и 112 или с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

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