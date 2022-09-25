На территории Сысертского округа ввели режим ЧС

От ближайшего водоема к очагам проложены магистральные линии общей протяженностью более 6 тыс. метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Причиной стало тление торфа у деревни Большое Седельниково. Решение о введении режима чрезвычайной ситуации было принято сегодня на выездном заседании межведомственной комиссии.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Там заявили, что введенный режим "позволит задействовать для тушения торфяника средства резервного фонда и мобилизовать ресурсы".

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

По уточненным данным, площадь тлеющего торфа удалось уменьшить на 2 гектара, до 33 га. Тушение продолжают 183 человека, 28 единиц техники. К торфянику непрерывно подается вода.

Видео предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Свердловской области

Напомним, тлеющий торфяник был обнаружен 21 сентября у деревни Большое Седельниково. 23 сентября МЧС нарастило группировку пожарных для тушения природного возгорания. Вчера там трудились 202 человека и 35 единиц техники.