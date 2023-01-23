На Среднем Урале названы водоемы, на которые запрещено выходить зимой

В Свердловской области есть водоемы, где лед тонкий на протяжении всей зимы. Фото: Галина Соловьва

Тонкий лед на протяжении всей зимы остается на Белоярском, Рефтинском, Среднеуральском и Верхнетагильском водохранилищах. В течение года в них постоянно сбрасывают теплые технические воды.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, в регионе произошло несколько случаев провала людей под лед, сообщили в департаменте информполитики региона. Спасатели категорически запрещают жителям Екатеринбурга выходить на лед городского пруда.

"Городской пруд является руслом реки Исеть, поэтому в середине идет течение. Если у берега толщина льда может составлять до 50 сантиметров, то ближе к центру течение вымывает лед и толщина становится все меньше. Кроме того, на прочность льда влияют перепады температуры", — рассказал старший государственный инспектор центра ГИМС Свердловской области Александр Лоскутов.

На Среднем Урале сотрудники МЧС проводят мониторинг ледовой обстановки. Водоемы инспекторы осматривают лично и обследуют с помощью беспилотников. Спасатели поясняют, что крепкий лед обычно имеет голубой оттенок; с потеплением он желтеет и становится рыхлым. На таком льду, даже если его толщина превышает 50 сантиметров, можно провалиться в воду. Обращать внимание на структуру льда сотрудники МЧС особенно просят рыбаков.

Также в регионе постоянно патрулируются прибрежные зоны свердловских водохранилищ. Спасатели, полицейские и представители местных администраций предупреждают людей об опасности передвижения по тонкому льду. С 1 ноября 2022 года проведено больше 8 тысяч бесед. В школах на эту тему проводят дополнительные занятия. Кроме этого, МЧС напоминает, что в регионе предусмотрена административная ответственность. Штраф в 5 тысяч рублей могут выписать нарушителям, оказавшимся на водоеме зимой в зоне действия предупреждающих знаков "Выход на лед запрещен".

Напомним, накануне в Екатеринбурге под лед провалился подросток, мальчики гуляли в центре города на реке Исети. Прошлой осенью подобный случай произошел в Ревде.