На Урале спасатели вывели из леса заблудившуюся семью грибников. Фото: Алексей Кунилов.

Свердловские спасатели нашли семью, заблудившуюся в лесу под Берёзовском. На это им потребовалось всего три часа.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о семье (двое взрослых, пожилая женщина и ребёнок), которая отправилась за грибами и заблудилась, поступила на номер экстренной службы вечером 7 сентября. На поиски четырёх человек незамедлительно отправились огнеборцы, полицейские и добровольцы. Всего было задействовано 17 человек и семь единиц техники.

Отмечается, что с грибниками была установлена устойчивая телефонная связь. Благодаря советам спасателей семья ориентировалась на сирены пожарного автомобиля. Однако с наступлением темноты семья столкнулись с непреодолимым препятствием – перед ними оказалось болото. Продолжать свой путь они не могли.

Спустя три часа поисков огнеборцы обнаружили потерявшихся. На квадроцикле были эвакуированы ребёнок и пожилая женщина. Двое взрослых в сопровождении спасателей пешком вышли из леса. Медпомощь грибникам не потребовалась.

Добавим, ранее "Областная газета" узнала, как продвигаются поиски потерявшихся любителей леса. В свердловском ГУ МЧС России рассказали, что с начала сезона сбора ягод и грибов спасателям поступило более 60 тревожных сообщений. На сегодняшний день двое свердловчан были обнаружены без признаков жизни. Подробнее об этом читайте здесь.

По уточнённым данным, на территории региона продолжаются поиски двух без вести пропавших грибников – это жители Волчанского и Туринского городских округов. Во всех случаях людей ищут по несколько дней. Преимущественно пропадают пожилые граждане.

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