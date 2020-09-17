На Среднем Урале потеплеет к субботе, а к понедельнику снова похолодает

В воскресенье с приходом циклона с ЕТ России ожидается дождь, понижение температуры. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбург и Свердловскую область в конце недели придёт кратковременное потепление до +17°С. Однако уже с воскресенья ожидается приход ещё одного циклона.

По данным главного синоптика Уральского гидрометцетра, в предстоящую субботу, 19 сентября, в южной половине региона дожди прекратятся. В воскресенье с приходом циклона с ЕТ России ожидается дождь, понижение температуры. В первой половине следующей недели будет холодать по ночам до 0...+5°, днём - до 6-11°.

"К середине сентября пришлось распрощаться с благоприятной погодой, осень взяла своё. Накануне над южными районами Челябинской области оформился циклон, который достиг пика развития. Сильные дожди наблюдались на крайнем юге Свердловской области. В Екатеринбурге выпало 40% месячной нормы. Сейчас циклон находится в районе Кургана, в ближайшие сутки очень медленно будет продвигаться на северо-восток, атмосферное давление понемногу повысится. Осадки ослабеют, но возрастет вероятность ночных заморозков, особенно 18 сентября", - рассказала Галина Шепоренко.

Добавим, что сегодня воздух на Среднем Урале прогреется до +9...+14, завтра - до +11...+16. В субботу станет ещё теплее. Ветер поменяется с северо-западного на юго-западный, южный. Местами может пройти умеренный или небольшой дождь.

Прогноз погоды на 17-19 сентября:

Фото: Уральский гидрометцентр

Фото: Уральский гидрометцентр