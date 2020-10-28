Уральские синоптики предупредили о повышенном атмосферном давлении

В оставшиеся дни октября и в первые пять дней нового месяца активные циклоны будут обходить Урал стороной. Фото: Галина Соловьёва

Уральские синоптики рассказали, какой погоды ждать жителям региона в ближайшие дни. В оставшиеся дни октября и в первые пять дней нового месяца активные циклоны будут обходить Урал стороной.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в конце октября — начале ноября в регионе ожидается повышенное атмосферное давление, а вот обильных осадков не предвидится.

При этом температура воздуха будет незначительно колебаться в диапазоне ±4 градуса. Обычные для этого времени года значения будут превышены примерно на 2-3 градуса.

Синоптики также добавили, что в начале текущей недели проходивший через территорию Урала глубокий циклон вызвал снегопады в Свердловской области и Пермском крае, а на Южном Урале шли интенсивные дожди, перешедшие во второй половине дня в снег.

При этом обильные снегопады сопровождалось гололёдом, налипанием снега на провода и деревья. Напомним, в Свердловской области из-за сильного снега и порывов ветра без электричества остались около 5 тысяч человек. Непогода привела к нарушениям в работе энергообъектов. Кроме того, в аэропорту Кольцово из-за непогоды отменили вылеты и прибытия нескольких рейсов.

Добавим, что, по прогнозам синоптиков, в четверг, 29 октября, в Свердловской области ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой мокрый снег, а днём преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха ночью составит 0... -5, днём потеплеет до +1... +6.

В пятницу, 30 октября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +1... -4, днём +2... +7.