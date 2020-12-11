На Среднем Урале вновь продлили предупреждение о смоге

Атмосферное загрязнение на Среднем Урале сохранится до 16 декабря. Фото: Алексей Кунилов

Уральские синоптики продлили действие предупреждения о смоге в Свердловской области. Атмосферное загрязнение на Среднем Урале сохранится до 16 декабря.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сохранятся в Свердловской области с 20:00 11 декабря до 20:00 16 декабря. На это период в регионе объявлено предупреждение первой степени опасности.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», синоптики предупредили свердловчан о смоге ещё 30 ноября. Предупреждение должны были снять 4 декабря. Однако в итоге оно было продлено до 20:00 11 декабря.

Ранее сообщалось, что в конце второй декабрьской недели жителей Свердловской области ждёт морозная погода. Осадков не ожидается, в отдельных районах возможна гололедица.