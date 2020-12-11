Темы дня

Общество / Природа
11 декабря 2020, 16:07

На Среднем Урале вновь продлили предупреждение о смоге

Атмосферное загрязнение на Среднем Урале сохранится до 16 декабря.

Атмосферное загрязнение на Среднем Урале сохранится до 16 декабря. Фото: Алексей Кунилов

Уральские синоптики продлили действие предупреждения о смоге в Свердловской области. Атмосферное загрязнение на Среднем Урале сохранится до 16 декабря.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сохранятся в Свердловской области с 20:00 11 декабря до 20:00 16 декабря. На это период в регионе объявлено предупреждение первой степени опасности.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», синоптики предупредили свердловчан о смоге ещё 30 ноября. Предупреждение должны были снять 4 декабря. Однако в итоге оно было продлено до 20:00 11 декабря.

Ранее сообщалось, что в конце второй декабрьской недели жителей Свердловской области ждёт морозная погода. Осадков не ожидается, в отдельных районах возможна гололедица.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.12.2020, 19:29 / Общество
Михаил Мишустин заявил, что Россия занимает лидирующие позиции в вакцинации от COVID-19
11.12.2020, 18:41 / Общество
Официально: в Свердловской области продлили дистант школьникам
11.12.2020, 18:29 / Культура
На 78-м году жизни скончался народный артист России Николай Иванов
11.12.2020, 18:15 / Общество
В выходные свердловчане увидят сближение Луны и Венеры
11.12.2020, 17:51 / Экономика
Отмена ЕНВД: индивидуальных предпринимателей поставили перед выбором