В начале недели в Свердловской области резко потеплеет до +2

После сильных морозов до -40 в регионе резко потеплеет до +2. Фото: Галина Соловьёва

Уральские синоптики рассказали, какой погоды ждать свердловчанам в начале предстоящей недели. После сильных морозов до -40 в регионе резко потеплеет до +2.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на понедельник на Среднем Урале ещё будет достаточно прохладно: -15…-20 (при прояснении -25…-30). При этом на крайнем севере может похолодать до -34, а на крайнем юго-западе наоборот - потеплеет до -10.

Уже в понедельник, 25 января, днём потеплеет до +1…-4 (в низинах -9,-14, на крайнем севере -16…-21). Также синоптики обещают небольшой снег (днём мокрый) и гололёдные явления в отдельных районах. Ветер южной четверти, 3-8 метров в секунду.

Во вторник, 26 января, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, сохранятся осадки в виде мокрого снега и гололёд. Температура воздуха ночью составит -2…-7 (при прояснении -12…-17, на крайнем севере до -22), а днём совсем распогодится - +2…-3. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

К середине недели на Среднем Урале сохранится облачная погода с умеренным снегом. Ночью -4…-9, днём -1…-6 градусов.

В Екатеринбурге также резко потеплеет: в ночь на понедельник синоптики обещают -15…-17, а днём уже около 0. Днём возможен небольшой мокрый снег. Ветер южной четверти 3-8 м/с.

Во вторник и в среду в Екатеринбурге осадков не предвидится. Температура воздуха будет держаться в районе -4…-6 ночью и -1…-3 в дневные часы.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики назвали январь 2021 года самым холодным на Среднем Урале за последние 15 лет.

Средняя температура на севере региона за прошедшие 10 дней составила -28 градусов, а 23 января в уральской столице столбики термометров опустились ниже -30 градусов. В последний раз такие крепкие и продолжительные морозы в регионе были зафиксированы в 2006 году.