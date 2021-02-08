Правительство РФ направит в регионы 21 тысячу единиц лесопожарной техники

В ряде субъектов России ситуация с пожарами была доведена до чрезвычайной. Фото: Государственный природный заповедник "Денежкин Камень".

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко провела совещание по подготовке к пожароопасному сезону в лесах в 2021 году. Кабмин планирует направить в регионы России более 21 тыс. единиц лесопожарной техники.

В начале своего выступления Виктория Абрамченка сообщила, что в 2020 году в два раза выросло число субъектов РФ, где лесные пожары были ликвидированы в день их обнаружения. При этом в 9 регионах страны лесных пожаров удалось избежать полностью. По её словам, средняя площадь одного пожара снизилась почти на 30%.

Зампредседателя Правительства отметила, что в прошлом году, благодаря дополнительно выделенным 2,6 млрд рублей, налёт на лесоавиационные работы был увеличен в 1,5 раза. Данная мера позволила обнаружить 43% от общего числа возгораний.

"В целях сокращения возможного ущерба лесам и снижения количества зон задымления населённых пунктов в прошлом году мы приняли важное решение по сокращению так называемых зон контроля уже на 92 млн га. Такая работа должна быть продолжена и в этом году", - передаёт слова Виктории Абрамченко пресс-служба кабмина.

При этом в ряде субъектов России ситуация с пожарами была доведена до чрезвычайной. Больше всего возгораний было зафиксировано на Дальнем Востоке и в Сибири, в частности, сложная леспопожарная обстановка складывалась в Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе, Магаданской, Иркутской и Амурской области, Хабаровском, Камчатском, Красноярском и Забайкальском крае, а также в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Как заявила Виктория Абрамченко, в нынешнем году в России стартует реализация плана мероприятий по совершенствованию системы охраны лесов от пожаров. Она отметила, что документ призван не только закрепить сложившуюся динамику, но и заложить основу для минимизации потерь лесного фонда от пожаров.

В 2021 году на тушение пожаров в труднодоступных и удалённых территориях, в частности, в Якутии и Красноярском крае, будет выделено 5 млрд рублей. Кроме того, в рамках реализации нацпроекта "Экология", для регионов закупят 21,2 тыс. единиц лесопожарной техники. На модернизацию материально-технической базы госучреждений регионов предусмотрено 4,7 млрд рублей.

Вице-премьер подчеркнула, что на губернаторов ложится персональная ответственность за подготовку и реализацию сводных планов по тушению лесных пожаров в регионе. Виктория Абрамченко поручила Минприроды РФ совместно с Минфином проработать вопрос о создании механизма для их финансового стимулирования.

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