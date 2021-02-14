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Общество / Природа
14 февраля 2021, 17:45

В Свердловской области опять резко похолодает

зимний город

Днём столбики термометров будут показывать примерно -20ºС. Фото: Павел Ворожцов.

В начале недели в Свердловской области заметно похолодает. Днём столбики термометров будут показывать примерно -20ºС, а по ночам температура воздуха может опускаться даже до -35ºС.

По данным Уральского гидрометцентра, в ночь на 15 февраля, в регионе будет -22...-27ºС, при прояснении - до -32ºС, на юге -12...-17ºС. Днём тоже ожидается довольно морозная погода (-16...-21ºС, в Екатеринбурге -10...12ºС). Ветер будет дуть в западном и юго-западном направлениях со скоростью 4-9 м/с. Пройдёт небольшой снег, на дорогах образуется гололедица.

Ночью с понедельника на вторник температура воздуха составит -20...-25ºС, на крайнем севере -28...-33ºС. Днём 16 февраля столбики термометров покажут -15...-20ºС, в столице Урала -16...-18ºС. Ветер подует в юго-западном направлении 4-9 м/с. Возможен небольшой снег.

В ночь на среду станет ещё холоднее (-25...-30ºС, при прояснении -35ºС). Днём 17 февраля будет -17...-22, на крайнем севере - до -25ºС, в Екатеринбурге -17...-19ºС. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Местами будет идти небольшой снег.

Напомним, в эти выходные в Свердловскую область пришла оттепель, а перед этим в регионе царили по-настоящему зимние холода. Нормальны ли такие перепады для Урала, недавно рассказывала "Областная газета".

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