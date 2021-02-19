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Общество / Природа
19 февраля 2021, 14:09

В Екатеринбургском зоопарке родился второй кенгуру Хагена

кустарниковые кенгуру Хагена

Гости зоопарка уже могут увидеть всю семью в полном составе – отца семейства, мать и двух детёнышей. Фото: Екатеринбургский зоопарк.

В Екатеринбургском зоопарке похвастались стабильным размножением кустарниковых кенгуру Хагена. У Пола и Мэгги родился второй детёныш.

Самец Пол и самка Мэгги появились на экспозиции в октябре 2019 года, они прибыли из Москвы. Уже в марте 2020 года у них появился первый детёныш. Сегодня стало известно о рождении второго кенгурёнка. Гости зоопарка уже могут увидеть всю семью в полном составе – отца семейства, мать и двух детёнышей.

Как отмечают в пресс-службе екатеринбуского зверинца, "это первый случай стабильного размножения среди всех зоопарков России". Отмечается, что данный вид кенгуру содержится ещё в зоопарке Нижнего Новгорода, но успешно размножается только в Екатеринбургском.

Кустарниковый кенгуру Хагена гораздо мельче привычного рыжего кенгуру. Средняя высота взрослой особи составляет всего 42-60 см, масса – от 5 до 6 кг. Внешний вид весьма специфичен. При этом хвост, так же как и у других кенгуру, исполняет роль руля и опоры для тела.

В природе данный зверёк широко распространён по всей северной Новой Гвинее. Он обитает в тропических равнинных и горных лесах, в зарослях кустарников. Питаются кенгуру Хагена травами, листьями, корнями, фруктами.

Добавим, коллекция Екатеринбургского зоопарка продолжает пополняться. Новые питомцы прибывают из других зверинцев. Так, весной на Урал прибудет росомаха – подарок Московского зоопарка. Подробнее о других животных читайте тут.

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Областная газета Свердловской области

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