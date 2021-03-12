Оттепели придут в Свердловскую область на следующей неделе

К слову, в эти выходные пройдут проводу зимы - традиционно в конце масленичной недели. Фото: Галина Соловьёва

Теплеть в Свердловсвкой области начнёт с сегодняшнего дня: днём ожидается до -7...-12 градусов. После середины марта дневная температура воздуха может повыситься до +1.

На следующей неделе, с 15 по 19 марта, холод отступит и верунтся весенние оттепели.

"Погоду в ближайшие 5-6 дней определит периферия антициклона, надвигающегося с Европейского центра России, поэтому существенные осадки до 18-19 марта маловероятны. Температура воздуха на следующей рабочей неделе (15-19 марта) повысится до нормы: ночью преимущественно -7...-12°, на севере до -17°, днём до - +1...-4°", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Она отметила, что в первой десятидневке марта зима держалась крепко. 30-градусные морозы были в Свердловской области прошлой и нынешней ночью. Уже предстоящей очью станет теплее - до -13...-18, в Екатеринбурге - до -15. В выходные температура воздуха днём не опустится ниже -7 градусов. Осадков не предвидится.

К слову, в эти выходные пройдут проводу зимы - традиционно в конце масленичной недели.