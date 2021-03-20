В Свердловской области названы самые пожароопасные территории

Пожароопасный сезон в Свердловской области начнётся с 15 апреля. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области утвердил перечни населённых пунктов и территорий садоводства, подверженных угрозе лесных пожаров. В каждом муниципалитете несколько пожароопасных мест.

Например, в Екатеринбурге в этот список входят п. Шабровский, Северка, Исток, Зелёный бор, Садовый, Дальний Березит, сёла Горный Щит и Верхнемакарово. Там расстояние до крайних деревьев соответствующих лесных участков местами составляет менее 50 метров.

Лесным пожарам подвержены также, в том числе более 160 СНТ Екатеринбурга. Среди них садовые товарищества: "Шарташское", "Гранит", "имени Мичурина", "Карасики", "Строителей-1", "Шувакиш", "Росинка" и другие.

Кроме того, пожароопасными признаны свердловские детские оздоровительные лагеря. Например, санаторий "Изоплит" в Екатеринбурге.

С полным списком можно ознакомиться в постановлении "О мерах по обеспечению готовности Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС к пожароопасному сезону", опубликованному на региональном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, свердловскому минприроды поручено вести учёт сообщений о возникающих лесных пожарах. В муниципалитетах создадут источники наружного противопожарного водоснабжения.

Пожароопасный сезон в Свердловской области начнётся с 15 апреля. К тушению лесных пожаров в 2021 году готовы 4 615 человек, около 2 000 единиц техники и почти 9 000 единиц оборудования.

Напомним, что в середине апреля в регионе также ожидается начало паводка. В период возможных подтоплений жилого сектора и объектов жизнеобеспечения будет действовать 57 пунктов временного размещения. Они смогут принять почти 30 тысяч человек. Ранее были утверждены ответственные за паводкоопасные направления.