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Общество / Природа
5 апреля 2021, 11:03

В Гидрометцентре напомнили об "опасном солнце" весной

Девушка загорает на скамейке

Россиянам посоветовали наслаждаться апрельским солнцем, так как оно безопасно, полезно и дарит хороший загар. Фото: Галина Соловьёва

Апрель может подарить безопасный загар. А вот с мая индекс ультрафиолетового излучения (УФ) начнёт достигать опасных показателей, на юге России это обычно происходит раньше - в середине - конце апреля.

"Наиболее опасный ультрафиолет появляется, когда солнце находится высоко в небе. Сейчас только недавно прошёл день весеннего равноденствия, ещё солнце невысоко поднимается. Считать индекс ультрафиолетового излучения, думаю, начнём с середины мая. Сейчас та ситуация, когда солнце полезное. В нём мало ультрафиолета, апрельский загар полезен, в отличие от июньского, например", - передаёт ТАСС слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

С прошлого года синоптики начали составлять прогнозы УФ-облучённости по федеральным округам. Сегодня на территории УрФО наблюдается низкий уровень солнечного воздействия. К концу первой десятидневки весеннего месяца средний уровень будет фиксироваться на юге Уральского Федерального округа. Екатеринбургу "опасное солнце" пока не грозит. Кроме того, ближайшие дни будут пасмурными. Ожидаются снег с дождём.

На уровень УФ излучения влияют целый высота солнца (чем выше оно над горизонтом, тем выше уровень излучения), географическая широта (чем ближе к экватору, тем выше уровень УФ излучения), облачность, озон, который частично поглощает УФ излучение солнца, отражение от земной поверхности. Чрезмерное воздействие УФ излучения приводит к негативным последствиям для кожи и глаз.

Как защититься от воздействия УФ излучения?

Как защититься от воздействия УФ излучения? Фото: с сайта Гидрометцентра
Прогноз на 5 апреля. Фото: с сайта Гидрометцентра
Областная газета Свердловской области

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