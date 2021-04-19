Артур Зиганшин: "Шарташский лесопарк по-прежнему будет доступен всем"

По словам Артура Зиганшина, руководство Шарташского лесопарка имеет право не вводить плату за вход. Фото: Павел Ворожцов.

Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин прокомментировал постановление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о введении платы за вход на территорию парка. Он пообещал, что лесопарк будет доступен всем без исключения.

Напомним, 16 апреля глава региона подписал постановление о платном входе в природные парки, среди которых есть Шарташский лесопарк. В последнем плату начнут требовать через 10 лет, с 1 января 2031 года.

Артур Зиганшин отметил, что практика взимания платы за вход на территорию парка применяется уже давно. В Свердловской области к платным паркам относятся "Оленьи ручьи", "Бажовские места", "Река Чусовая", а также заказник "Режевской". По словам директора лесопарка, новым постановлением областное законодательство было приведено в соответствие с федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях".

"Шарташский лесной парк – это уникальная особо охраняемая природная территория, которая полностью находится в границах города Екатеринбурга и является излюбленным местом отдыха и занятия спортом горожан. На сегодняшний день реализуется долгосрочный проект по созданию рекреационно-оздоровительного кластера", - написал Артур Зиганшин на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что установление платы за вход в парк пока является дискуссионным вопросом, однако руководство имеет право не вводить данную практику вовсе.

"Возможно в перспективе у нас появятся какие-то новые отдельные инфраструктурные объекты с платными услугами, но в целом Шарташский лесопарк по-прежнему будет доступен всем без исключения!" - подытожил Артур Зиганшин.

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