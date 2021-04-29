Особый противопожарный режим ввели на территории всей Свердловской области

С 30 апреля на Среднем Урале полностью запрещается использование открытого огня. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление об установлении на территории региона особого противопожарного режима. С 30 апреля на Среднем Урале полностью запрещается использование открытого огня.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации Свердловской области, с завтрашнего дня в регионе запрещается использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травы, стерни, соломы, разведение костров, проведение пожароопасных работ на территориях лесного фонда и промышленных территориях.

Глава региона поручил свердловскому минприроды обеспечить круглосуточный режим дежурства диспетчерской службы Уральской базы авиаохраны лесов. Министерство общественной безопасности должно организовать мониторинг выполнения муниципалитетами мер противопожарной безопасности.

Контроль за исполнением поручений постановления Евгений Куйвашев возложил на своего заместителя Азата Салихова.

Ранее "ОГ" сообщала, что высокая пожарная опасность сохранится в регионе до 2 мая из-за сильного ветра.

Напомним, к тушению природных пожаров в Свердловской области готовы 4 615 человек, около 2 000 единиц техники и почти 9 000 единиц оборудования. Также известно, что в 2021 году на противопожарные мероприятия и тушение лесных пожаров в УрФО предусмотрено 2,5 млрд рублей.

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