В Свердловскую область придут первые грозы

Во время ненастной погоды ветер усилится до 15-17 метров в секунду. Фото: Александр Зайцев.

В ближайшие выходные на Средний Урал придёт первая гроза в 2021 году. Одновременно в конце недели температура воздуха достигнет +33°С.

По данным Уральского гидрометцентра, днём в субботу, 15 мая, в Свердловской области ожидаются кратковременные дожди и грозы. Во время ненастной погоды ветер усилится до 15-17 метров в секунду. При этом Екатеринбург гроза обойдёт стороной.

В ближайшую субботу столбики термометров на Среднем Урале будут показывать +28...+33°С. Напомним, сутками ранее синоптики и сотрудники МЧС предупредили свердловчан, что сильная жара сохранится в регионе до 17 мая.

Кстати, в прошлом году первая весенняя гроза пришла в Свердловскую область на месяц раньше - 13 апреля.

С 30 апреля на Среднем Урале действует особый противопожарный режим, который предполагает запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, порубочных остатков, разведение костров, в том числе в металлических ёмкостях, бочках, баках, мангалах и других приспособлениях.