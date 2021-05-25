Число пострадавших от укусов клещей в Свердловской области увеличилось на 5 тысяч

Клещевой энцефалит подозревают у 28 госпитализированных свердловчан, клещевой иксодовый боррелиоз - у 115. Фото: Александр Исаков

За неделю клещи покусали ещё 4,7 тысячи свердловчан. Общее число пострадавших с начала сезона активности кровососусщих (с 29 марта) достигло 16 977.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, это на уровне прошлого года и в 1,5 раза превышает среднемноголетний уровень. Среди пострадавших от укусов клещей - 3 503 ребёнка, что в 1,2 раза ниже показателей прошлого года.

Клещевой энцефалит подозревают у 28 госпитализированных свердловчан, клещевой иксодовый боррелиоз - у 115.

На данный момент клещи активны в 65 свердловских муниципалитетах. Чаще всего кровососущие наподают в 11 территориях: Верх-Исетский район Екатеринбурга, Слободо-Туринский МР, Асбестовский ГО, ГО Рефтинский, Ирбитское МО, Таборинский МР, Нижнесергинский МР, ГО Дегтярск, Талицкий ГО, Байкаловский МР, Пышминский ГО. На столицу Урала приходится 6,3 тысячи случаев.

Добавим, что специальная обработка от клещей проведена на территории 7 028 га из 10200 запланированных га.

На Среднем Урале работает горячая линия по клещам.