В лесах Свердловской области действуют три пожара на площади 23 га

В соседней Тюменской области сейчас действует 18 пожаров. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области на землях лесного фонда действует три пожара. Их общая площадь составляет 23 га.

По данным федеральной Авиалесоохраны, на 00:00 мск 2 июня на Среднем Урале лесных пожаров зафиксировано не было. В соседней Тюменской области сейчас действует 18 пожаров на землях лесного фонда на общей площади 1 167 га. Но самые мощные ландшафтные пожары бушуют в Красноярском крае (14 пожаров на площади 10 226 га) и в Якутии (14 пожаров на площади 2 014 га).

Всего же на территории Российской Федерации, по данным на 00:00 мск 4 июня, действовало 77 лесных пожаров на площади 15 178 га, по которым проводились работы по активному тушению.

Режим ЧС введён в двух субъектах РФ: на всей территории Тюменской области, в Енисейском муниципальном образовании Красноярского края. Особый противопожарный режим действует в 46 российских регионах.

За 3 июня в России удалось ликвидировать 62 лесных пожара на площади 1 130 га.

Напомним, в Свердловской области действует запрет на посещение лесов. Как сообщала «Областная газета», соответствующий документ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«В связи с введением особо противопожарного режима установить по 10 июня 2021 года ограничение пребывания граждан и въезда транспортных средств в леса, расположенные на землях лесного фонда на территории Свердловской области, и леса, находящиеся в государственной собственности Свердловской области», - говорится в документе. Новый пункт в постановлении не распространяется на граждан, ИП и организации, деятельность которых связана с пребыванием в лесах, и проезд машин через земли лесного фонда по дорогам общего пользования с соблюдением правил пожарной безопасности.

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