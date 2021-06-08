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Общество / Природа
8 июня 2021, 08:11

Число пострадавших от клещей в Свердловской области превысило прошлогодние показатели

Клещ

За неделю клещи покусали 3 400 свердловчан. Фото: Александр Исаков

За 2,5 месяца клещи покусали уже 24 664 свердловчан. Это на 2% выше уровня аналогичного периода 2020 года и в 1,4 раза превышает среднемноголетний уровень.

Ещё неделю назад было 21,3 тысячи пострадавших, это было на уровне прошлого года.

При этом детей клещи стали кусать реже. За весь период активности кровососущих, с 29 марта, зафиксировано 4 748 случаев. Это в 1,3 раза ниже показателей прошлого года.

С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано всего 78 свердловчан, с клещевым боррелиозом - 2 157 жителей.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, клещи активны в 67 муниципалитетах. Самыми опасными признаны 13 территорий: Слободо-Туринский МР, ГО Рефтинский, ГО Дегтярск, Асбестовский ГО, Ирбитское МО, Байкаловский МР, Пышминский ГО, Талицкий ГО, Тавдинский ГО, ГО В-Тагил, Нижнесергинский МР, Волчанский ГО, ГО Верхотурье.

В Екатеринбурге 8 537 пострадавших от присасывания клещей, в том числе 1 210 детей.

Добавим, что области завершаются работы по обработки территорий от клещей. Обработано 10031,1 из 10200 запланированных га.

Областная газета Свердловской области

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