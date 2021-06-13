Свердловскую область снова окутал смог

Отмена предупреждения с 20 часов 16 июня. Фото: Александр Зайцев

Уральские синоптики снова объявили предупреждение о смоге в Свердловской области. Оно будет действовать до вечера 16 июня.

"С 20 часов 12 июня до 20 часов 16 июня на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 16 июня", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

Добавим, что в ближайшие дни ожидается несильный ветер - до 2-7 м/с - южный, юго-восточный и юго-западный. Особых осадков не предвидится.

Подробнее о погоде в июньские выходные можно прочитать здесь.

Ранее уральские синоптики объявляли предупреждение о смоге с 4 по 7 июня. Тогда ветер был слабым неустойчивым.

Подписывайтесь на наш Youtube-канал с ежедневными видеообзорами, телеграм-канал с самыми важными новостями, а также на другие страницы "Областной газеты" в социальных сетях.