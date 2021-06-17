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Общество / Природа
17 июня 2021, 08:03

В Свердловской области выросло число госпитализированных после укуса клеща

Табличка, предупреждающая о клещах

Всего клещи покусали за прошедшую неделю 2,3 тысячи свердловчан. Общее исло пострадавших составляет 26 967. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области за 2,5 месяца госпитализировано 96 человек с подозрением на клещевой энцефалит и 270 - с подозрением на клещевой боррелиоз. Показатели выросли на 7% и в 1,38 раза соответственно по сравнению с 2020 годом.

Укушенные энцефалитными клещами зафиксированы в 28 свердловских муниципалитетах. С подозрением на клещевой боррелиоз госпитализированы в 38 территориях.

Всего клещи активизировались в 67 муниципальных образованиях. Самым опасными признаны 14 территорий:

  • Слободо-Туринский МР,
  • ГО Рефтинский,
  • Дегтярск,
  • Ирбитское МО,
  • Асбестовский ГО,
  • Тавдинский ГО,
  • Волчанский ГО,
  • ГО В-Тагил,
  • Байкаловский МР,
  • Пышминский ГО,
  • ГО Верхотурье,
  • Нижнесергинский МР,
  • Талицкий ГО,
  • ГО Пелым.

Там пострадавших от укусов клещей в 1,5 раза больше, чем в среднем по области.

Всего клещи покусали за прошедшую неделю 2,3 тысячи свердловчан. Общее исло пострадавших составляет 26 967. Показатель находится на уровне аналогичного периода прошлого года и в 1,28 раза превышает средний многолетний уровень. В Екатеринбурге выявлено 9 130 случаев, в том числе 1 297 - среди детей.

Напомним, что сезон активности клещей в этом году в Свердловской области начался с 29 марта.

Областная газета Свердловской области

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