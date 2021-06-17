В Свердловской области выросло число госпитализированных после укуса клеща

В Свердловской области за 2,5 месяца госпитализировано 96 человек с подозрением на клещевой энцефалит и 270 - с подозрением на клещевой боррелиоз. Показатели выросли на 7% и в 1,38 раза соответственно по сравнению с 2020 годом.
Укушенные энцефалитными клещами зафиксированы в 28 свердловских муниципалитетах. С подозрением на клещевой боррелиоз госпитализированы в 38 территориях.
Всего клещи активизировались в 67 муниципальных образованиях. Самым опасными признаны 14 территорий:
- Слободо-Туринский МР,
- ГО Рефтинский,
- Дегтярск,
- Ирбитское МО,
- Асбестовский ГО,
- Тавдинский ГО,
- Волчанский ГО,
- ГО В-Тагил,
- Байкаловский МР,
- Пышминский ГО,
- ГО Верхотурье,
- Нижнесергинский МР,
- Талицкий ГО,
- ГО Пелым.
Там пострадавших от укусов клещей в 1,5 раза больше, чем в среднем по области.
Всего клещи покусали за прошедшую неделю 2,3 тысячи свердловчан. Общее исло пострадавших составляет 26 967. Показатель находится на уровне аналогичного периода прошлого года и в 1,28 раза превышает средний многолетний уровень. В Екатеринбурге выявлено 9 130 случаев, в том числе 1 297 - среди детей.
Напомним, что сезон активности клещей в этом году в Свердловской области начался с 29 марта.