В Свердловской области выросло число госпитализированных после укуса клеща

Всего клещи покусали за прошедшую неделю 2,3 тысячи свердловчан. Общее исло пострадавших составляет 26 967. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области за 2,5 месяца госпитализировано 96 человек с подозрением на клещевой энцефалит и 270 - с подозрением на клещевой боррелиоз. Показатели выросли на 7% и в 1,38 раза соответственно по сравнению с 2020 годом.

Укушенные энцефалитными клещами зафиксированы в 28 свердловских муниципалитетах. С подозрением на клещевой боррелиоз госпитализированы в 38 территориях.

Всего клещи активизировались в 67 муниципальных образованиях. Самым опасными признаны 14 территорий:

Слободо-Туринский МР,

ГО Рефтинский,

Дегтярск,

Ирбитское МО,

Асбестовский ГО,

Тавдинский ГО,

Волчанский ГО,

ГО В-Тагил,

Байкаловский МР,

Пышминский ГО,

ГО Верхотурье,

Нижнесергинский МР,

Талицкий ГО,

ГО Пелым.

Там пострадавших от укусов клещей в 1,5 раза больше, чем в среднем по области.

Всего клещи покусали за прошедшую неделю 2,3 тысячи свердловчан. Общее исло пострадавших составляет 26 967. Показатель находится на уровне аналогичного периода прошлого года и в 1,28 раза превышает средний многолетний уровень. В Екатеринбурге выявлено 9 130 случаев, в том числе 1 297 - среди детей.

Напомним, что сезон активности клещей в этом году в Свердловской области начался с 29 марта.