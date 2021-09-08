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8 сентября 2021, 15:54

Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили на 9 и 10 сентября

Деревья гнутся

Скорость ветра будет достигать 20 м/с. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области штормовое предупреждение распространили на 9 и 10 сентября. В эти дни скорость ветра будет достигать 20 м/с.

МЧС напоминают, что в ветреную погоду необходимо соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь. Не стоит вести работы на открытом воздухе и высоте, находиться рядом с лёгкими постройками, мостами, эстакадами и линиями электропередач.

Автомобилистам не советуют парковаться рядом с рекламными щитами и деревьями, а также у фасадов домов. Лучше использовать крытую парковку.

Напомним, что на прошлой неделе штормовой ветер повалил в Екатеринбурге 19 деревьев и сорвал кровли с пяти зданий, в том числе повредил крышу учебного корпуса УрФУ на Ленина, 51. Её планируют восстановить к четвергу. На сегодняшний день также было объявлено предупреждение об усилении ветра.

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Областная газета Свердловской области

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