Темы дня

Общество / Природа
9 октября 2021, 17:00

В Екатеринбург придут дожди с мокрым снегом и заморозки

Мальчик с собакой гуляют под мокрым снегом

Дожди с мокрым снегом ожидаются в Екатеринбурге только в воскресенье. Фото: Галина Соловьёва

Уже завтра, 10 октября, в Екатеринбург придут дожди с мокрым снегом. В ночь на 11 октября возможны заморозки до -2...-4°С.

Пасмурная погода будет и в начале следующей недели.

"Арктический атмосферный фронт вытеснит тепло вначале с севера Свердловской области, Пермского края, в воскресенье 10 октября похолодает на всей территории Урала. В воскресенье и в первые дни следующей недели пройдут осадки в виде мокрого снега, временами с дождем. Температура воздуха 10-13 октября ожидается ночью 0,-5°, днем +1,+6°", - рассказала ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Она при этм отметила, что устойчиво отрицательных температур ждать пока не стоит. Согласно климатическим данным переход средней суточной температуры через 0° в сторону минусовых значений, как правило, происходит в третьей декаде месяца, а зима устанавливается с приходом ноября.

Добавим, что, по данным уральских синоптиков, дожди с мокрым снегом ожидаются в Екатеринбурге только в воскресенье. Завтра днём воздух прогреется лишь до +4...+6°С. В следующие два дня будет теплее: в понедельник - до +6...+8°С, во вторник - до +10...+12°С. Заморозки предварительно придут только на одну ночь.

Читайте также:

В свердловском ГИБДД водителям напомнили о необходимости смены резины.

Сюжет

Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.10.2021, 17:59 / Общество
В Оренбургской области 26 человек отравились насмерть алкоголем
09.10.2021, 17:00 / Общество
В Екатеринбург придут дожди с мокрым снегом и заморозки
09.10.2021, 16:35 / Спорт
Расписание трансляций второго этапа Кубка России по фигурному катанию в Йошкар-Оле
09.10.2021, 16:01 / Культура
В Екатеринбурге начали выдавать рист-браслеты на "Уральскую ночь музыки"
09.10.2021, 15:00 / Общество
Глава Роскосмоса связался с Юлией Пересильд и Климом Шипенко на МКС