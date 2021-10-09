В Екатеринбург придут дожди с мокрым снегом и заморозки

Дожди с мокрым снегом ожидаются в Екатеринбурге только в воскресенье. Фото: Галина Соловьёва

Уже завтра, 10 октября, в Екатеринбург придут дожди с мокрым снегом. В ночь на 11 октября возможны заморозки до -2...-4°С.

Пасмурная погода будет и в начале следующей недели.

"Арктический атмосферный фронт вытеснит тепло вначале с севера Свердловской области, Пермского края, в воскресенье 10 октября похолодает на всей территории Урала. В воскресенье и в первые дни следующей недели пройдут осадки в виде мокрого снега, временами с дождем. Температура воздуха 10-13 октября ожидается ночью 0,-5°, днем +1,+6°", - рассказала ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Она при этм отметила, что устойчиво отрицательных температур ждать пока не стоит. Согласно климатическим данным переход средней суточной температуры через 0° в сторону минусовых значений, как правило, происходит в третьей декаде месяца, а зима устанавливается с приходом ноября.

Добавим, что, по данным уральских синоптиков, дожди с мокрым снегом ожидаются в Екатеринбурге только в воскресенье. Завтра днём воздух прогреется лишь до +4...+6°С. В следующие два дня будет теплее: в понедельник - до +6...+8°С, во вторник - до +10...+12°С. Заморозки предварительно придут только на одну ночь.

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