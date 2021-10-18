Алексей Шмыков осмотрел место горения торфяника в Екатеринбурге

На сегодняшний день площадь торфяных пожаров составляет 9,3 га. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Алексей Шмыков в первый день работы в качестве исполняющего обязанности губернатора Свердловской области проверил координацию работы ведомств по тушению торфяников неподалёку от екатеринбургского микрорайона Солнечный. Огнеборцы продемонстрировали ему работу насосно-рукавного комплекса "Шквал".

На сегодняшний день площадь торфяных пожаров составляет 9,3 га. В их ликвидации задействованы 274 человека, включая 202 сотрудника МЧС и 27 специалистов Уральской авиалесоохраны, а также 59 единиц техники.

И. о. губернатора Свердловской области доложили, что очаги и кромка пожара были определены с беспилотников, а с помощью бульдозеров специалисты создали на границе возгорания минерализованную полосу, препятствующую распространению огня. Также утром 18 октября на место тушения были доставлен насосно-рукавный комплекс "Шквал" из Ногинского спасательного центра. Он подаёт до 350 литров воды в секунду на расстояние в несколько километров от источника воды до места возгорания - подача воды к приезду Алексея Шмыкова уже была налажена.

"Наша задача - в максимально короткие сроки ликвидировать очаги этого природного пожара, избавить людей от смога. Для этого выстроена чёткая координация между задействованными в борьбе областными ведомствами, МЧС, специалистами ЦВО, на место привлечена специальная техника", - передаёт слова Алексея Шмыкова департамент информполитики Свердловской области.

Сейчас в регионе действуют 20 природных пожаров на площади 245,7 га. Из них уже локализовано 16 пожаров на площади 147 га. За последние 24 часа ликвидировано 4 лесных пожара.

Напомним, что с 18 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ушёл в очередной плановый отпуск до 11 ноября. Исполняющим обязанности главы региона на этот период назначен заместитель губернатора Алексей Шмыков.

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