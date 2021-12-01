В Свердловской области сохраняется непогода

Из-за ледяного дождя на дорогах Свердловской области и Екатеринбурга образовался гололёд. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области четвёртый день подряд объявляют штормовое предупреждение. 2 декабря в регионе сохранятся порывы ветра до 17 м/с, сильные осадки в виде мокрого снега, гололёд, на дорогах гололедица.

В период непогоды ГУ МЧС России по Свердловской области просит граждан ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, воздержаться от турпоходов. Находясь на улице во время сильного ветра, необходимо обходить шаткие и неустойчивые конструкции.

Водителям стоит соблюдать ПДД и скоростной режим, избегать резких манёвров, по возможности, отказаться от дальних поездок.

"Прогнозируемые погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными", - говорится в сообщении министерства.

Об инцидентах и необходимости оказания помощи свердловчане могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или по единому номеру вызова экстренных служб "112".

Ранее "Областная газета" писала, что из-за ледяного дождя на дорогах Свердловской области и Екатеринбурга образовался гололёд. На борьбу с ним вышли сотни спецмашин.

Сообщить о неубранных участках дорог регионального значения можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Замечания также принимаются по телефону горячей линии областного управления автодорог: (343) 262-50-65.