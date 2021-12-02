ГИБДД предупредила екатеринбуржцев о гололёде и снеге

Автолюбителям необходимо соблюдать ПДД, избегать резких манёвров и торможений, которые могут привести к аварии. Фото: Галина Соловьёва.

Госавтоинспекция Екатеринбурга предупредила водителей и пешеходов о неблагоприятных погодных условиях на дорогах города. В ближайшую ночь ожидается похолодание до -6 °С.

По данным синоптиков, снова возможно образование гололедицы, а также небольшие осадки в виде снега. Как отмечают в отделении пропаганды городского ОГИБДД УМВД России, изменение погодных условий может привести к осложнению дорожной обстановки.

Госавтоинспекция призывает водителей скорректировать модель поведения на дороге и быть предельно внимательными. Автолюбителям необходимо соблюдать ПДД, избегать резких манёвров и торможений, которые могут привести к аварии. В свою очередь, пешеходов просят быть осторожнее и использовать световозвращающие элементы в тёмное время суток.

Отмечается, что сегодня представители ГИБДД провели рабочие встречи с руководителями дорожно-эксплуатационных организаций города. На них обсуждались меры по недопущению обледенения проезжей части и тротуаров. Так, в столице Урала будут работать 64 коммунально-дорожные машины и около 200 единиц снегоуборочной техники.

Прогноз погоды на 3, 4 и 5 декабря публикуем ниже:

Фото: сайт Уральского гидрометцентра

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