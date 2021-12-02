Темы дня

Общество / Природа
2 декабря 2021, 15:45

ГИБДД предупредила екатеринбуржцев о гололёде и снеге

пробка

Автолюбителям необходимо соблюдать ПДД, избегать резких манёвров и торможений, которые могут привести к аварии. Фото: Галина Соловьёва.

Госавтоинспекция Екатеринбурга предупредила водителей и пешеходов о неблагоприятных погодных условиях на дорогах города. В ближайшую ночь ожидается похолодание до -6 °С.

По данным синоптиков, снова возможно образование гололедицы, а также небольшие осадки в виде снега. Как отмечают в отделении пропаганды городского ОГИБДД УМВД России, изменение погодных условий может привести к осложнению дорожной обстановки.

Госавтоинспекция призывает водителей скорректировать модель поведения на дороге и быть предельно внимательными. Автолюбителям необходимо соблюдать ПДД, избегать резких манёвров и торможений, которые могут привести к аварии. В свою очередь, пешеходов просят быть осторожнее и использовать световозвращающие элементы в тёмное время суток.

Отмечается, что сегодня представители ГИБДД провели рабочие встречи с руководителями дорожно-эксплуатационных организаций города. На них обсуждались меры по недопущению обледенения проезжей части и тротуаров. Так, в столице Урала будут работать 64 коммунально-дорожные машины и около 200 единиц снегоуборочной техники.

Прогноз погоды на 3, 4 и 5 декабря публикуем ниже:

Фото: сайт Уральского гидрометцентра

Читайте также:

В Серове растаяла площадка ледового городка.

По скользкой дорожке: Свердловскую область накрыл ледяной дождь.

Сюжет

Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.12.2021, 18:06 / Общество
Реабилитационный стационар в Екатеринбурге вновь принимает профильных пациентов
02.12.2021, 17:33 / Общество
Нижний Тагил на сутки окутал смог
02.12.2021, 17:28 / Общество
Глава Екатеринбурга утвердил приоритетные направления премии имени Татищева и де Геннина в 2022 году
02.12.2021, 17:25 / Спорт
Финал Гран-при по фигурному катанию отменён
02.12.2021, 17:13 / Общество
На очистку воздуха в Нижнем Тагиле потратят 7,2 миллиарда