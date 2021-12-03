На севере Свердловской области в выходные подморозит до -20°С

С 5 декабря в Свердловской области должны установиться более устойчивые отрицательные температуры. Фото: Алексей Кунилов

На север Свердлоской области в выходные придут 20-градусные морозы. В Екатеринбурге субботняя ночь будет тёплой, а затем тоже начнёт холодать.

Согласно пронозу синоптиков Уральского гидрометцентра, уже в ночь на 4 декабря на Среднем Урале ожидается до -2...-7°С, на севере - до -10...-15°С, на крайнем севере до -20°С. Сегодня днём будет до -2...-7°С, завтра - до -1...+4°С, на севере до -5°С, на крайнем севере до -11°С.

Местами пройдут снег и метели, возможна гололедица на дорогах. Ветер с западного сменится на южный, юго-западный 5-10 м/с, возможны порывы до 15-18 м/с.

В воскресенье по области продолжит холодать. На севере региона ожидается до -10°С, на крайнем севере - до -20°С.

В начале недели главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко сообщала "Областной газете", что с 5 декабря в Свердловской области должны установиться более устойчивые отрицательные температуры.

"На значительной части Свердловской области температура воздуха остаётся положительной, поэтому осадки в виде дождя ещё могут быть. Условия для гололедицы сохраняются вплоть до 4 декабря, пока идут такие колебания температуры от плюсов к минусу. Но с 5 декабря должны установиться более устойчивые отрицательные температуры, пройдут небольшие снегопады", - рассказала главный синоптик.

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