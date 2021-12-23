Очистку ложа Черноисточинского водохранилища начнут летом 2022 года

Мероприятия по экологической реабилитации водоёма проведут в рамках нацпроекта "Экология". Фото: Алексей Кунилов.

Очистку ложа Черноисточинского водохранилища от донных отложений планируется начать в июне следующего года. Мероприятия по его экологической реабилитации проводятся в рамках национального проекта "Экология"

Этот водоём - источник питьевого водоснабжения Нижнего Тагила. Напомним, летом 2016 года местные жители обратили внимание на качество воды в нём. Тогда он обмелел. Вода стала лучше прогреваться. Всё это привело к активному размножению сине-зелёных водорослей. В результате содержание аммиака в воде увеличилось в два с половиной раза. В этой ситуации управление Роспотребнадзора по Свердловской области рекомендовало тагильчанам воздержаться от употребления такой воды. В декабре 2016 года утвердили комплексный план по реабилитации пруда и внесли изменения в региональную госпрограмму "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2024 года". На тот момент предполагалось, что на реабилитацию водоёма будет потрачено более 300 миллионов рублей.

К подготовительным работам по очистке ложа Черноисточинского водохранилища приступили в 2020 году. Продолжились они и в 2021 году. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, сейчас завершается обустройство площадки для складирования донных отложений. На расчищенном участке уложены щебень, геомембраны, геотекстиль и песчаное основание. Возводятся отстойник и водоотводные канавы. Кроме того, заключён договор на поставку земснаряда.

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антона Сафронова, общий объём финансирования проекта за счёт средств из федерального бюджета - более 400 млн рублей.

"В 2021 году на подготовительные работы израсходовано 148,7 млн рублей", - отметил он, добавив, что мероприятия по извлечению донных отложений планируется завершить в 2023 году.

Площадь очистки составляет 84,6 га, а объём вынимаемых донных отложений, по предварительным подсчётам, достигнет 500 тысяч кубометров.