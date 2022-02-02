В воздухе Нижнего Тагила зафиксировали мелкодисперсную пыль

Ситуацию держит под контролем Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура. Фото: Нина Георгиева

В Нижнем Тагиле до вечера 2 февраля действует предупреждение о смоге. Санврачи проверили воздух в городе и выявили его несоответствие гигиеническим нормативам.

В одной из шести точек — на улице Кутузова — зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ — пыли мелкодисперсной. Остальные показатели, в том числе в других местах, соответствуют нормативам, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. Ситуацию держит под контролем Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура.

"Гражданам в период ухудшения метеоусловий рекомендуется избегать длительного нахождения на открытом воздухе, применять маски, отказаться от курения и ношения контактных линз, регулярно проводить влажную уборку. В случае ухудшения самочувствия необходимо обращаться за медпомощью", — напомнили санврачи.

Мелкодисперсная пыль опасна тем, что не задерживается в верхних дыхательных путях и проникает в лёгкие, оседая в них.

Напомним, что тагильчане пожаловались на смог и запах гари вечером в воскресенье. Предупреждение синоптиков о неблагоприятных условиях для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе было объявлено с вечера 31 января.

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