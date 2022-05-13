В Ботаническом саду Екатеринбурга цветет дерево роз

В Ботаническом саду УрО РАН цветет дерево роз. Именно так переводится рододендрон с латинского.
В природе встречаются три основные формы рододендрона: вечнозеленая (не сбрасывает листву), полувечнозеленая и листопадная (сбрасывает листья на зиму), рассказали в пресс-службе оранжерейного комплекса. Там также отметили, что растение благоухает розами.
В России нередко используют народное название "багульник сибирский". Отличается зимостойкостью, светолюбив, применяется при лечении ревматизма и сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее "Областная газета" рассказывала о дереве судьбы, которое цвело в Ботаническом саду.
Напомним, с 1 февраля вход в Ботанический сад Екатеринбурга снова сделали платным.