В Ботаническом саду Екатеринбурга цветет дерево роз

Перед соблазнительными цветками рододендронов не могут устоять шмели и пчелы. Фото: Евгений Савицкий

В Ботаническом саду УрО РАН цветет дерево роз. Именно так переводится рододендрон с латинского.

В природе встречаются три основные формы рододендрона: вечнозеленая (не сбрасывает листву), полувечнозеленая и листопадная (сбрасывает листья на зиму), рассказали в пресс-службе оранжерейного комплекса. Там также отметили, что растение благоухает розами.

Фото: Евгений Савицкий

В России нередко используют народное название "багульник сибирский". Отличается зимостойкостью, светолюбив, применяется при лечении ревматизма и сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: Евгений Савицкий

Ранее "Областная газета" рассказывала о дереве судьбы, которое цвело в Ботаническом саду.

Напомним, с 1 февраля вход в Ботанический сад Екатеринбурга снова сделали платным.