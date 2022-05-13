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Общество / Природа
13 мая 2022, 17:30

В Ботаническом саду Екатеринбурга цветет дерево роз

"дерево роз"

Перед соблазнительными цветками рододендронов не могут устоять шмели и пчелы. Фото: Евгений Савицкий

В Ботаническом саду УрО РАН цветет дерево роз. Именно так переводится рододендрон с латинского. 

В природе встречаются три основные формы рододендрона: вечнозеленая (не сбрасывает листву), полувечнозеленая и листопадная (сбрасывает листья на зиму), рассказали в пресс-службе оранжерейного комплекса. Там также отметили, что растение благоухает розами.

Фото: Евгений Савицкий

В России нередко используют народное название "багульник сибирский". Отличается зимостойкостью, светолюбив, применяется при лечении ревматизма и сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: Евгений Савицкий

Ранее "Областная газета" рассказывала о дереве судьбы, которое цвело в Ботаническом саду.

Напомним, с 1 февраля вход в Ботанический сад Екатеринбурга снова сделали платным.

Областная газета Свердловской области

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