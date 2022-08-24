В Екатеринбурге вновь ввели особый противопожарный режим

Он будет действовать с 25 августа до особого распоряжения. Фото: Галина Соловьева

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал 24 августа постановление о введении на территории муниципального образования особого противопожарного режима. Он будет действовать с 25 августа до особого распоряжения.

Согласно документу, опубликованному на сайте администрации Екатеринбурга, с завтрашнего дня в уральской столице будет запрещено посещать леса и торфяные массивы, разводить костры и использовать открытый огонь на земельных участках всех форм собственности.

На протяжении всего особого противопожарного режима местные власти совместно с сотрудниками органов внутренних дел, лесного контроля и пожнадзора будут проверять соблюдение запрета на выжигание сухой травы и использование открытого огня. За нарушение режима граждане могли получить штраф до 4 тыс. рублей, а должностные лица — до 40 тыс. рублей.

Напомним, что в этом году особый противопожарный режим действовал в уральской столице с 15 апреля по 27 мая.

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