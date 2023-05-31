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Общество / Природа
31 мая 2023, 14:44

Евгений Куйвашев дал установки повысить эффективность контроля в лесохозяйственном комплексе

Евгений Куйвашев на заседании совета общественной безопасности Свердловской области и координационного совещания по обеспечению правопорядка

Евгений Куйвашев отметил, что фиксируются факты незаконных рубок, бесконтрольного вывоза необработанной древесины. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Эффективность борьбы с нарушениями в сфере оборота леса позволят повысить автоматизация и дистанционное зондирование земель лесного фонда. Об этом на заседании совета общественной безопасности Свердловской области и координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе сказал губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Мы неоднократно рассматривали эту тему на наших заседаниях и существенно продвинулись в плане декриминализации отрасли. Выстроено комплексное межведомственное взаимодействие, пресекаются каналы нелегальной транспортировки леса, изымается незаконно добытая древесина, виновные устанавливаются и привлекаются к ответственности", — приводит слова Евгения Куйвашева департамент информационной политики Свердловской области.

Глава региона также отметил, что фиксируются факты незаконных рубок, бесконтрольного вывоза необработанной древесины. Ведется системная борьба с этими преступлениями, но необходимы новые, более эффективные подходы. Одним из действенных методов работы в этом направлении является дистанционное зондирование земель лесного фонда для выявления незаконных рубок. В 2022 году с помощью космической съемки было выявлено 179 незаконных рубок. Это 44% от общего числа таких правонарушений.

Свердловская область готовится к внедрению автоматической фиксации нарушений транспортировки древесины. Соответствующее поручение дал Президент России Владимир Путин. Система позволяет автоматически фиксировать и распознавать технику, которая перевозит лес, сверять данные о наличии разрешения на перевозку леса в ЛесЕГАИС.

"Департамент сегодня активно работает над тем, чтобы обучить людей пользоваться системой ЛесЕГАИС, чтобы это принесло максимальный эффект, позволило повысить эффективность контроля", — рассказал начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков.

Евгений Куйвашев напомнил о роли лесозаготовителей и арендаторов лесных участков в обеспечении пожарной безопасности. В связи со сложной лесопожарной обстановкой работа по контролю за оборотом леса приобретает особое значение.

На заседании совбеза глава региона нацелил его участников на обеспечение контроля за своевременной и качественной реализацией в регионе нацпроектов, а также на профилактику и пресечение правонарушений в сфере ЖКХ, в том числе в части погашения задолженности ресурсоснабжающих организаций перед поставщиками энергоресурсов.

В Свердловской области в 2022 году инспекторы провели более 18 тысяч патрулирований лесных участков, в том числе с участием представителей полиции. Их цель — профилактика незаконного оборота древесины и земель лесного фонда. Министерство природных ресурсов и экологии региона вместе с уральскими лесничествами в прошлом году организовали более 8 тысяч профилактических мероприятий.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала, что в Ачите вынесли приговор обвиняемым в незаконной рубке леса.

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Областная газета Свердловской области

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