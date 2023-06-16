В эксплуатацию запущена информационная система управления лесным комплексом Среднего Урала

Система помогает более эффективно управлять лесами. Фото: Борис Ярков

Информационная система управления лесным комплексом Свердловской области запущена в промышленную эксплуатацию. Теперь региональное министерство природных ресурсов и экологии и лесничества смогут автоматизировать работу по учету лесов и предоставлению государственных услуг. Это служит достижению целей нацпроекта "Цифровая экономика РФ".

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, министерство цифрового развития и связи работает над созданием и внедрением геоинформационной системы региона. В нее входят функциональные модули разных ведомств. Совместно с министерством природных ресурсов и экологии разработано 4 цифровые системы. Среди них — система управления лесным комплексом.

Как рассказал министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков, в системе хранится и анализируется информация о лесных участках, правоустанавливающих документах, актах лесных пожаров, актах лесопоталогических обследований.

"Также благодаря системе автоматизированы технологические цепочки исполнения функций министерства природных ресурсов, носящих заявительный характер", — уточнил глава министерства.

Система помогает более эффективно управлять лесами, чтобы выполнять задачи стратегии развития лесного фонда Свердловской области на период до 2035 года.

"С декабря 2022 года началось внедрение ведомственной информационной системы "Лесопользование Свердловской области". Она доказала свою эффективность и решением губернатора Евгения Куйвашева запускается в полнофункциональном режиме", — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Для лесопользователей в ближайшее время пройдет семинар, посвященный работе с системой "Лесопользование Свердловской области".

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил задачу активизировать работу по цифровой трансформации всех отраслей экономики, так как цифровизация является важнейшим фактором конкурентоспособности и повышения качества жизни в регионе.

Ранее "Областная газета" писала, что специалисты свердловского Росреестра обследовали более 1,6 тысячи гектаров земли при помощи дронов.

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