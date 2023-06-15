Исследования свердловских ученых помогут развитию Среднего Урала

Соглашение поможет расширить инструментарий для решения задач в области цифровой трансформации и социально-экономического развития Среднего Урала. Фото: Алексей Кунилов

Исследования ученых Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН), основанные на данных информационной системы социально-экономического развития Среднего Урала, помогут развитию региона. Министерство цифрового развития и связи Свердловской области и научное учреждение договорились о сотрудничестве.

Соглашение подписали министр цифрового развития и связи региона Михаил Пономарьков и директор института Юлия Лаврикова. Оно поможет расширить инструментарий для решения задач в области цифровой трансформации и социально-экономического развития Среднего Урала. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Сотрудники Института экономики, пользуясь региональной геоинформационной подсистемой и подсистемой работы с большими данными, смогут обрабатывать и анализировать массивы данных, которые имеют пространственную привязку.

По словам Михаила Пономарькова, система предоставляет многосторонний подход к анализу, обработке и визуализации данных для принятия оперативных управленческих решений. В ней аккумулируются данные из различных сфер, их можно наблюдать как в статике, так и в динамике.

"На основе агрегированных статистических данных есть возможность анализировать суточную и сезонную миграцию жителей области. Обработка подобного рода данных позволяет более глубоко осмысливать процессы, происходящие в реальных системах, а также находить решения многих прикладных задач. В рамках соглашения мы предоставим возможность пользоваться этим инструментом исследователям", — рассказал Михаил Пономарьков.

Сотрудники Института экономики УрО РАН будут проводить информационно-аналитические исследования для министерства и правительства области. Такой подход будет способствовать улучшению социально-экономических показателей Свердловской области.

Использование интеллектуальных ресурсов обеих сторон для повышения эффективности системы государственного управления и принятия решений на основе данных является основной задачей партнерства.

В декабре 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал старт развитию информационной системы мониторинга социально-экономического развития региона. Эта цифровая платформа разработана для достижения целей национального проекта "Цифровая экономика РФ" в сфере государственного управления. Она позволит объединить информационные системы региона в единое пространство данных. Благодаря целостной информационной картине управленческие решения будут приниматься быстрее и точнее. Внедрением информационной системы мониторинга занимается региональное министерство цифрового развития и связи.

Ранее "Областная газета" писала, что губернатор Евгений Куйвашев заявил о лидирующих позициях Свердловской области по ключевым показателям социально-экономического развития.

Еще по теме:

Официальные страницы в соцсетях имеют более 4 300 госорганизаций Среднего Урала

Свердловское минцифры внедрит механизм отслеживания миграции жителей