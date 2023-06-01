Губернатор заявил о лидирующих позициях Свердловской области по ключевым показателями социально-экономического развития

По словам Евгения Куйвашева, ритмичная работа предприятий обеспечена благодаря комплексным мерам поддержки реального сектора экономики в регионе. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На заседании правительства губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о лидирующих позициях региона по ключевым показателям. Подведение итогов социально-экономического развития региона в 2022 году стало ключевой темой сегодняшней повестки. Традиционно итоги прошедшего года подводятся к концу весны.

"Благодаря комплексным мерам поддержки реального сектора экономики в регионе обеспечены ритмичная работа предприятий, продолжение инвестиционных и модернизационных процессов, реализация крупных инфраструктурных проектов. По ключевым показателям социально-экономического развития Свердловская область сохраняет место в первой десятке регионов России", — приводит слова Евгения Куйвашева департамент информационной политики Свердловской области.

Глава региона также отметил, что удалось сохранить социальную стабильность, поддержать граждан, создать условия для роста их доходов.

В 2022 году на фоне высокой инфляции было особенно важно поддержать уровень занятости свердловчан. Снижается уровень регистрируемой безработицы: 1 января он составлял 0,78%, а по состоянию на 25 мая — 0,74%. Количество вакансий на рынке труда значительно превышает количество соискателей. На 15,5 тысяч зарегистрированных безработных приходится 63 тысячи вакансий. В Свердловской области ведется проактивная политика в решении кадрового вопроса, в том числе профессиональная подготовка и переподготовка.

В жилищном строительстве сохраняются высокие темпы: построено почти 3 миллиона квадратных метров жилья. По итогам 2022 года обеспеченность жильем в регионе оценивается на уровне 29 квадратных метров на человека.

Аграрный сектор успешно справился с задачами по обеспечению продовольственной безопасности уральцев. Этому способствовала поддержка в виде 4,5 миллиардов рублей, 78% из этих средств были выделены из областного бюджета. Был получен рекордный урожай зерна за последние 10 лет. Объем выпуска продукции сельского хозяйства оценивается в 127,3 миллиарда рублей. По производству молока, яиц и картофеля Свердловская область находится в десятке лучших регионов России.

Евгений Куйвашев также отметил рост ряда ключевых экономических показателей. В частности, на 11,5% — до 541,7 миллиарда рублей — вырос уровень инвестиций в основной капитал к уровню 2021 года в сопоставимых ценах. На 7% увеличился объем отгруженной промышленной продукции, превысив 3,6 триллиона рублей.

На территории Свердловской области в 2022 году предприятия продолжили реализацию крупных инвестиционных проектов в металлургии, машиностроении, производстве стройматериалов, бумаги.

Положительная динамика зафиксирована в потребительском сегменте: в 2022 году сфера общественного питания выросла на 38,6% к уровню 2021 года в сопоставимых ценах. Розничный товарооборот составил 1,3 триллиона рублей, или 107,6% к уровню 2021 года в действующих ценах.

Доходы консолидированного бюджета Свердловской области в 2022 году выросли на 23,3 миллиарда рублей к уровню 2021 года и составили 450,9 миллиарда рублей, в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов.

Ранее "Областная газета" писала, что члены правительства Свердловской области отметили устойчивость бюджета региона в 2022 году.

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