Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил молебен на начало учебного года

В Екатеринбурге ежегодно совершаются молебны на начало и на окончание учебного года. Фото: Екатеринбургская епархия

В Храме-на-Крови в День знаний и в празднование Донской иконы Божией Матери прошло первое осеннее богослужение. После Божественной литургии митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил молебен на начало учебного года.

Владыка Кирилл назвал 1 сентября "праздником духа, ума и высшего соединения человека с премудростью Божией". Духовенство, воспитанники и педагоги Екатер­инбургской духовной семинарии возносили молитвы о помощи в постижении наук и успехах в приобретении знаний.

Богослужение сопровождали два певческих коллектива - братский хор пастырско-богословского отделения семинарии и хор регентского отделения уральской духовной школы.

После молебна митрополит Кирилл вручил студенческие билеты учащимся Екатеринбургской духовной семинарии и дипломы выпускникам Центра подготовки церковных специалистов. Медаль святого Симеона Верхотурского получили ректор семинарии иеромонах Корнилий (Зайцев) и методист заочного сектора обучения бакалавриата Андрей Егоров.

Добавим, что в Екатеринбурге ежегодно совершаются молебны на начало и на окончание учебного года. Фоторепортаж с прошлогоднего богослужения 1 сентября можно посмотреть здесь.

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