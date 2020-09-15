Облсуд не стал менять решения Верхнепышминского суда в отношении отца Сергия

Свердловский облсуд оставил без изменений постановление Верхнепышминского городского суда в отношении отца Сергия (Николая Романова). Фото: Галина Соловьёва.

Свердловский областной суд оставил без изменений постановление Верхнепышминского городского суда в отношении отца Сергия (Николая Романова). Сегодня рассматривалась апелляционная жалоба на это постановление.

Как писала «Областная газета», в июле суд признал отца Сергия виновным в совершении административного правонарушения по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Ему был назначен штраф в 18 тыс. рублей.

«Изучив материалы дела, заслушав стороны, Свердловский областной суд оставил постановление без изменений», - сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, ранее отец Сергий также был признан виновным в нарушении ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение в Интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, если эти действия лица, распространяющего информацию, не содержат уголовно наказуемого деяния). За это ему был назначен административный штраф в размере 90 тыс. рублей.

Конфликт вокруг Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» разгорелся в конце апреля. Тогда бывший духовник обители, отец Сергий выступил с проповедью, в которой сравнил ситуацию с коронавирусом с гонениями на церковь в период советской власти и призвал верующих нарушать режим самоизоляции. Екатеринбургская епархия осудила деятельность священнослужителя, запретила ему проповедовать и выступать в публичном пространстве. Однако клирик продолжил свою агитацию.

По его делу прошло несколько заседаний епархиального суда. Было принято решение отлучить схимонаха от церкви за проведение богослужений, несмотря на запрет.