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Общество / Религия
15 сентября 2020, 17:17

Облсуд не стал менять решения Верхнепышминского суда в отношении отца Сергия

отец Сергий

Свердловский облсуд оставил без изменений постановление Верхнепышминского городского суда в отношении отца Сергия (Николая Романова). Фото: Галина Соловьёва.

Свердловский областной суд оставил без изменений постановление Верхнепышминского городского суда в отношении отца Сергия (Николая Романова). Сегодня рассматривалась апелляционная жалоба на это постановление.

Как писала «Областная газета», в июле суд признал отца Сергия виновным в совершении административного правонарушения по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Ему был назначен штраф в 18 тыс. рублей.

«Изучив материалы дела, заслушав стороны, Свердловский областной суд оставил постановление без изменений», - сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, ранее отец Сергий также был признан виновным в нарушении ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение в Интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, если эти действия лица, распространяющего информацию, не содержат уголовно наказуемого деяния). За это ему был назначен административный штраф в размере 90 тыс. рублей.

Конфликт вокруг Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» разгорелся в конце апреля. Тогда бывший духовник обители, отец Сергий выступил с проповедью, в которой сравнил ситуацию с коронавирусом с гонениями на церковь в период советской власти и призвал верующих нарушать режим самоизоляции. Екатеринбургская епархия осудила деятельность священнослужителя, запретила ему проповедовать и выступать в публичном пространстве. Однако клирик продолжил свою агитацию.

По его делу прошло несколько заседаний епархиального суда. Было принято решение отлучить схимонаха от церкви за проведение богослужений, несмотря на запрет.

Областная газета Свердловской области

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