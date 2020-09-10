Отца Сергия отлучили от церкви

Сам священник на заседание в очередной раз не явился. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге церковный суд отлучил от церкви схимонаха Сергия (Романова). Сам священник на заседание в очередной раз не явился.

Третье по счёту заседание по делу отца Сергия состоялось в Екатеринбурге 10 сентября. По итогам рассмотрения, суд принял решение отлучить схимонаха от церкви за проведение богослужений, несмотря на запрет. Об этом сообщил председатель церковного (епархиального) суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», 7 сентября бывшего схиигумена вызвали на суд в качестве обвиняемого в нарушении 28-го правила Святых Апостолов. Епархиальный суд подготовил к нему 22 вопроса. На суд также были вызваны клирики, которые продолжали сослужение уже лишённому сана схимонаху Сергию. По итогам заседания они были лишены церковного сана.

Поскольку сам опальный священник на епархиальный суд не явился, рассмотрение было перенесено на 9 сентября. Отмечалось при этом, что если схимонах не явится и во второй раз, то его судьба решится на третьем заседании, после которого будет принято окончательное решение об отлучении от церкви. На второе заседание отец Сергий также не явился.

При этом, накануне в Екатеринбургской епархии выразили надежду, что схимонах всё же явится на очередное заседание суда в четверг.

Теперь решение об отлучении отца Сергия от церкви будет передано на утверждение правящему архиерею владыке Кириллу.