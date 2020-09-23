Стала известна программа богослужений в дни памяти святого Симеона Верхотурского

Паломники смогут принять участие в богослужениях и поклониться святым мощам праведного Симеона. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

24 и 25 сентября в Верхотурье пройдут праздничные мероприятия в честь перенесения мощей святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири чудотворца. Публикуем программу богослужений.

Праздничые мероприятия возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Завтра в 8:00 он проведёт Божественную литургию в Свято-Симеоновском подворье Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря в селе Меркушино. В 16:00 запланированы малая вечерня и всенощное бдение уже в Свято-Николаевском Верхотурском мужском монастыре.

В сам день перенесения мощей святого, 25 сентября, Божественная литургия начнётся в том же монастыре в 9:00, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Добавим, что завтра в духовную столицу Урала прибудут участники 10-дневного Симеоновского крестного хода. За 10 дней православные верующие пройдут 180 километров по Старо-Верхотурскому тракту.

Добавим, что в конце недели для екатеринбургских паломников организуют бесплатный проезд в поездах до Верхотурья и обратно.