В РПЦ прокомментировали задержание Сергия (Романова)

Сергию предъявлено обвинение по трём статьям УК РФ. Фото: Галина Соловьёва

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда прокомментировал информацию о задержании Сергия (Николая Романова). Бывшему духовнику Среднеуральского женского монастыря предъявили обвинение по трём статьям УК РФ.

Владимир Легойда выразил уверенность в том, что священники Екатеринбургской епархии установят теперь в Среднеуральском женском монастыре мир и восстановят здоровую церковную жизнь.

"Очень жаль, что бывший схиигумен Сергий и его сторонники так и не услышали многократные призывы Церкви к покаянию и исправлению. Церковь всегда молится за своих детей, особенно сбившихся с пути и заблуждающихся", - написал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ в Telegram.

Напомним, что задержание бывшего схиигумена Сергия происходило в ночь на 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов". Сначала обвиняемого допросили в Екатеринбурге, затем направили в Москву. Там ему изберут меру пресечения. Пока от адвоката Сергия известно, что ему предъявлено обвинение по трём статьям УК РФ: ст.148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), ст. 330 ("Самоуправство") и ст. 110.1 ("Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства").

У Среднеуральского монастыря собрались сегодня сторонники и противники Сергия.