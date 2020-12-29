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Общество / Религия
29 декабря 2020, 11:45

В РПЦ прокомментировали задержание Сергия (Романова)

Сергий в Среднеуральском монастыре

Сергию предъявлено обвинение по трём статьям УК РФ. Фото: Галина Соловьёва

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда прокомментировал информацию о задержании Сергия (Николая Романова). Бывшему духовнику Среднеуральского женского монастыря предъявили обвинение по трём статьям УК РФ.

Владимир Легойда выразил уверенность в том, что священники Екатеринбургской епархии установят теперь в Среднеуральском женском монастыре мир и восстановят здоровую церковную жизнь.

"Очень жаль, что бывший схиигумен Сергий и его сторонники так и не услышали многократные призывы Церкви к покаянию и исправлению. Церковь всегда молится за своих детей, особенно сбившихся с пути и заблуждающихся", - написал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ в Telegram.

Напомним, что задержание бывшего схиигумена Сергия происходило в ночь на 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов". Сначала обвиняемого допросили в Екатеринбурге, затем направили в Москву. Там ему изберут меру пресечения. Пока от адвоката Сергия известно, что ему предъявлено обвинение по трём статьям УК РФ: ст.148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), ст. 330 ("Самоуправство") и ст. 110.1 ("Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства").

У Среднеуральского монастыря собрались сегодня сторонники и противники Сергия.

Фото: справка "Областной газеты"
Областная газета Свердловской области

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