Свердловские спасатели дали рекомендации по безопасному празднованию Рождества

Сотрудники ГУ МЧС по Свердловской области напомнили прихожанам правила безопасного поведения в храмах и призвали быть внимательными при обращении с открытым огнём.Фото: Павел Ворожцов.

В ночь с 6 на 7 января отмечается один из главных православных праздников — Рождество Христово. В преддверии праздника сотрудники ГУ МЧС по Свердловской области напомнили прихожанам правила безопасного поведения в храмах и призвали быть внимательными при обращении с открытым огнём.

При зажигании свечей с подсвечников рекомендуется закатывать рукава одежды, а под свечой необходимо держать листок бумаги или платок, чтобы горячий воск не попал на кожу и человек инстинктивно не дёрнул рукой, в которой держит свечу. Для снижения риска попадания огня на волосы требуется либо убрать их, либо крепко подвязать платок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели просят внимательно следить за детьми в храмах, чтобы они случайно не поднесли свечу к одежде. При возгорании одежды нужно быстро скинуть её на пол, потушить огонь огнетушителем или накрыть плотным материалом. Зажигать вместо свечей зажигалки или спички запрещено. Кроме того, следует соблюдать безопасное расстояние от других прихожан.

Также посещая храм сотрудники МЧС рекомендуют обратить внимание на расположение эвакуационных выходов. При срабатывании пожарной сигнализации и оповещения о пожаре нужно покинуть помещение не создавая давки и паники.

Тем, кто будут отмечать Рождество дома, рекомендуется ставить свечи в несгораемые подставки подальше от легковоспламеняющихся объектов. Свечи опасно ставить на подоконник и в те места, где их смогут опрокинуть дети или домашние животные. Оставлять зажжённые свечи на ночь опасно.

Напомним, что ранее Екатеринбургская епархия опубликовала график рождественских праздничных мероприятий. Рождественская литургия начнётся 6 января в 23:30 в Свято-Троицком кафедральном соборе. Праздничное богослужение возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В четверг, 7 января, будут подведены итоги XII фестиваля ледовых скульптур "Вифлеемская звезда".

Ранее "Областная газета" рассказывала, какая погода ждёт свердловчан в рождественскую ночь.