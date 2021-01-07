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7 января 2021, 15:03

Президент России поздравил православных христиан с Рождеством

Владимир Путин

Президент России поздравил православных христиан с Рождеством. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей страны с Рождеством Христовым. Он пожелал всем успехов, благополучия и исполнения желаний.

В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Владимир Путин отметил, что Рождество "дарит миллионам людей радость и надежду, обращает их к непреходящим духовным ценностям".

Глава государства также подчеркнул, что РПЦ и другие христианские конфессии уделяют большое внимание вопросам нравственного здоровья общества, укрепления института семьи и воспитания подрастающего поколения. По его мнению, эта многогранная работа заслуживает самого глубокого уважения.

Ранее стало известно, что Президент России встретил Рождество в Новгородской области. Он побывал на богослужении в храме Николая Чудотворца на острове Липно (в восьми километрах от Великого Новгорода). Глава государства подарил церкви икону "Господь Вседержитель".

Добавим, по данным Правительства РФ, в канун Рождества Христова премьер-министр Михаил Мишустин посетил собор Святого Архистратига Михаила в Сочи.

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Областная газета Свердловской области

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