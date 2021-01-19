Евгений Куйвашев поздравил православных свердловчан с праздником Крещения. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил православных жителей региона с праздником Крещения. Он пожелал свердловчанам крепкого здоровья и благополучия.

По словам главы региона, праздник Крещения Господня (Богоявление) символизирует очищение, преображение и просвещение души.

"Пусть этот праздник наполнит ваши сердца радостью, любовью и теплом, укрепит, вдохновит и зарядит энергией творчества, подарит светлые надежды и уверенность в завтрашнем дне", – передаёт пожелания Евгения Куйвашева департамент имнформполитики Свердловской области.

19 января верующие вспоминают евангельское событие – как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан.

Добавим, в ночь на вторник начались массовые крещенские купания в прорубях. О том, как люди окунались в Екатеринбурге, читайте в фоторепортаже "Областой газеты".