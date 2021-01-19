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Общество / Религия
19 января 2021, 12:47

Евгений Куйвашев поздравил православных свердловчан с праздником Крещения

Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев поздравил православных свердловчан с праздником Крещения. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил православных жителей региона с праздником Крещения. Он пожелал свердловчанам крепкого здоровья и благополучия.

По словам главы региона, праздник Крещения Господня (Богоявление) символизирует очищение, преображение и просвещение души.

"Пусть этот праздник наполнит ваши сердца радостью, любовью и теплом, укрепит, вдохновит и зарядит энергией творчества, подарит светлые надежды и уверенность в завтрашнем дне", – передаёт пожелания Евгения Куйвашева департамент имнформполитики Свердловской области.

19 января верующие вспоминают евангельское событие – как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан.

Добавим, в ночь на вторник начались массовые крещенские купания в прорубях. О том, как люди окунались в Екатеринбурге, читайте в фоторепортаже "Областой газеты".

Областная газета Свердловской области

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